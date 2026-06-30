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Bozulan aracı polis iterek kenara çekti

Bozulan aracı polis iterek kenara çekti
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Eskişehir'de yol ortasında arızalanan otomobil, trafik polisinin yardımıyla kenara çekildi ve trafik normale döndü.

Eskişehir'de yol ortasında bozulan otomobil, oradan geçmekte olan trafik polisinin itmesi ile kenara çekildi.

Tepebaşı ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Eskişehir-Ankara karayolu üzerinde arıza yapan 26 AET 611 plakalı otomobil yol ortasında kaldı. Yol ortasında sabit kalan ve trafiği olumsuz etkiledi. Bozulan aracın imdadına ise görevli olan trafik polisi yetişti. Aracın sürücüsü ile birlikte aracı yol ortasından kenara doğru itekleyen polis sayesinde trafik açıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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