Polatlı Jandarma Karakol Komutanı İleri'den şehit ailesine ziyaret

Ankara'nın Polatlı ilçesinde İlçe Jandarma Karakol Komutanı Ethem İleri, bölücü terör örgütüyle girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Yaşar Çetinkaya'nın ailesini ziyaret etti.

Polatlı'da İlçe Jandarma Karakol Komutanı İleri, 1999 yılında Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde bölücü terör örgütüyle girilen çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Yaşar Çetinkaya'nın annesi Fatma Çetinkaya'yı evinde ziyaret etti. Ziyaret sırasında şehidin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla evde dua okuyan Jandarma Komutanı İleri, "Şehidimiz yalnızca sizin değil, tüm milletimizin evladıdır. Onun emaneti olan sizlerin her zaman yanındayız" dedi.

Fatma Çetinkaya, oğlunun unutulmadığını görmekten duyduğu memnuniyeti dile getirirken, evde duygusal anlar yaşandı. Okunan dualarla şehit Yaşar Çetinkaya'nın hatırası bir kez daha yüreklerde can buldu. Toplumda vefa duygusunu pekiştiren bu tür ziyaretlerin, şehit ailelerine manevi destek vermesi açısından büyük önem taşıdığı vurgulandı. - ANKARA