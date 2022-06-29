Polatlı Belediyesi'nden 'Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Eğitimi'

Polatlı Belediyesi ve Ulusal Demokrasi Enstitüsü iş birliği ile düzenlenen kadına şiddetle mücadele eğitimleri 'birlikte varız' parolasıyla tamamlandı.

Ulusal Demokrasi Enstitüsü (NDI) ve Polatlı Belediyesi işbirliği ile 'Birlikte Varız' parolasıyla hayata geçirilen Kadına Şiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde Şehit Seher Yaşar Hanımlar Konağı'nda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyete Duyarlı Hizmetler ve Katılımcılık Eğitimi gerçekleştirildi. 'Kadın Dostu Şehir' parolasıyla Yerel Eşitlik Eylem Planı doğrultusunda kadınlara yönelik çalışmalarını başarıyla sürdüren Polatlı Belediyesi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nun katkılarıyla iki gün boyunca süren eğitimler çerçevesinde; Polatlı Belediyesi Meclis Üyeleri, Polatlı Belediyesi Daire Amirleri, Belediye Personelleri ve Sivil Toplum Kuruluşları Yetkilileri Kadına Şiddetle Mücadele hususunda bilgilendirildi.

Yerel eşitlik eylem planı çalışmalarına bir yenisi daha eklendi

Yerel yönetim mekanizmalarında kadının varlığı, üreten ve çalışan kadınların önemi, şiddetle mücadelede duyarlı hizmetler gibi konuların gündeme alındığı eğitimlerde; Ulusal Demokrasi Enstitüsü'nden NDI Program Yöneticisi Bahar Özden, NDI Program Danışmanı Dr. Ece Öztan, NDI Program Danışmanı Dr. Özgün Biçer, NDI Program Asistanı Eylül Akın, NDI İzleme Değerlendirme Asistanı Çiğdem Tozlu ve NDI Program Stajyeri İlayda Kongur konuşmacı olarak yer aldı. Polatlı Belediyesi Hanımlar Konağı Toplantı Salonu'nda iki gün boyunca oturumlar halinde devam eden eğitimlerin ardından katılımcılara Belediye Meclis Üyeleri Serpil Öztük, Fatma Erten ve Metin Baysar tarafından çiçek takdim edildi. Polatlı Belediye Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu başarıyla tamamlanan Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Cinsiyete Duyarlı Hizmetler ve Katılımcılık Eğitimi ile Kadına Şiddetle Mücadele Başlığı altında Yerel Eşitlik Eylem Planı çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel