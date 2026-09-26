PİRANA, Denizkurdu-I Tatbikatı'nda ilk kez su üstündeki hedefi imha etti

Makine Kimya Endüstrisi ( Mke ) tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti.

Mke tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı'nın, Denizkurdu-l Tatbikatı'nda su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde vurduğu belirtildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "PİRANA paramparça etti. Binlerce yıllık askeri gücümüzü, yerli ve milli teknolojilerimizle daha da güçlendiriyoruz. Bağlı kuruluşumuz MKE tarafından geliştirilen PİRANA Kamikaze İnsansız Deniz Aracı, ilk kez Denizkurdu-I Tatbikatı'nda görev alarak su üstündeki bir hedefi başarılı şekilde imha etti. Yerli ve milli teknolojilerimizle yeni kabiliyetler geliştirmeye, geliştirdiğimiz her kabiliyetle muharebe sahasına yön vermeye devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı