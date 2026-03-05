Adıyaman'da Öldürülen Pınar Sevim'in Davası Öncesi "Adalet" Çağrısı

(ADIYAMAN) - Adıyaman Kadın Platformu tarafından 2024'te öldürülen "Pınar Sevim için adalet" talebiyle basın açıklaması yapıldı. Eğitim-Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen, yarınki karar duruşması öncesinde, "Kadınların yaşam hakkını savunmaktan, cezasızlık politikalarına karşı mücadele etmekten ve adalet talebimizi yükseltmekten vazgeçmeyeceğiz" dedi.

Adıyaman Kadın Platformu üyeleri, Mimar Sinan Kültür Parkı güney kapısında bir araya gelerek 22 Şubat 2024'te öldürülen 28 yaşındaki sağlık çalışanı Pınar Sevim için adalet talebini yineledi. Pınar Sevim'in babası ve anneannesinin de hazır bulunduğu basın açıklaması sırasında "Koruma, aklama, failleri yargıla" ve "Pınar için adalet, herkes için adalet" sloganları atıldı.

Eğitim Sen Adıyaman Şubesi Kadın Sekreteri Figen Şen tarafından okunan basın açıklamasında, Türkiye'de artan kadın cinayetlerinin münferit olmadığı vurgulanarak, cezasızlık politikaları ve koruma mekanizmalarının etkin işletilmemesinin failleri cesaretlendirdiği ifade edildi.

Figen Şen açıklamasında, kadın cinayetlerinin cezasızlık politikaları, devletin koruma mekanizmalarının yetersizliği ve siyasal tercihlerle doğrudan bağlantılı olduğunu belirtti. Şen, "İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararı ve 6284 sayılı kanunun etkin biçimde uygulanmaması, kadınların şikayetlerinin ciddiye alınmaması, şiddetin olağanlaştırılması ve kadınların karakollardan ya da savcılıklardan geri gönderilmesi failleri cesaretlendiren bir zemin yaratmaktadır" dedi.

Koruma ve önleme mekanizmalarının işletilmemesinin kadınların defalarca başvurmalarına rağmen korunamamasına yol açtığını belirten Şen, şüpheli ölümler ve "intihar" iddialarıyla kapatılan dosyaların da kadınların yaşam hakkını görünmez kıldığını ifade etti. Şen, "Pınar Sevim 28 yaşında, neşe dolu bir sağlık çalışanıydı. O akşam eşiyle telefonda yaşadığı tartışmanın ardından tedavisi için taktığı serumu çıkararak, saçları ıslak ve ayağında terlikle evinden çıkarak kaçmaya çalıştı. Ancak fail tarafından yakalanarak darbedildi ve zorla bindirildiği araçta kendi silahıyla katledildi" dedi.

Failin eşe karşı kasten öldürme suçundan yalnızca üç ay tutuklu kaldığını ve daha sonra serbest bırakıldığını belirten Şen, süreç boyunca Pınar Sevim'in intihar ettiği yönünde "bir senaryo oluşturulmaya çalışıldığını" savundu.

Şen, soruşturma sürecinde delillerin karartıldığı ve yalan beyanların ortaya çıktığını savunarak, yeni mahkeme heyetinin yaptığı keşif sonrası failin yeniden tutuklandığını ve cezaevine gönderildiğini hatırlattı.

Adıyaman Kadın Platformu açıklamasında, tüm kadın örgütleri, demokratik kitle örgütleri ve kamuoyunun karar duruşmasını takip etmeye davet edildi.

Pınar Sevim davasının duruşması yarın saat 09.30'da Siverek Adliyesi'nde görülecek.

Kaynak: ANKA