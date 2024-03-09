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Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi Erzurum'da toprağa verildi

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Siirt'te geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım için Erzurum'da tören düzenlendi. Cenaze törenine Erzurum Valisi, İl Jandarma Komutanı ve yakınları katıldı.

Siirt'te motosikletiyle geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım için memleketi Erzurum'da tören düzenlendi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Pilot Üsteğmen Muhammet Ali Yıldırım'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından memleketi Erzurum'da toprağa verildi.

Cenaze törenine, Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Metin Düz, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri ve yakınları katıldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Muhammet Ali Yıldırım Jandarma Erzurum Siirt Yerel Yaşam Güncel Haberler

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