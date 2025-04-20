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Piknikte Beklenmedik Misafir: Tilki

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Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknik yapan vatandaşlar, yanlarına gelen tilkiyi tavuk eti ile besleyerek renkli anlar yaşadı.

Piknikçiler, yanlarına gelen tilkiyi tavuk etiyle besledi

KASTAMONU - Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde ormanlık alanda piknik yapan vatandaşlar, yanlarına kadar gelen tilkiyi tavuk eti vererek besledi.

Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde piknik yapmak için ormanlık alana giden vatandaşlar, beklenmedik bir misafirle karşılaştı. Vatandaşlar piknik yaparken yanlarına bir tilkinin yaklaştığını fark etti. Vatandaşlar yanlarına gelen tilkiyi, tavuk etiyle besledi. Verilen tavuk etinden yiyen tilki bir süre sonra uzaklaştı.

Vatandaşlar o anları ise cep telefonu ile görüntüledi. Renkli anlara sahne olan görüntülerde, tilkilerin yemek yedikten bir süre sonra ağzına aldığı kemik parçalarıyla uzaklaştığı görülüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CİĞERCİ - Yerel
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