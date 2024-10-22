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Peygamberimiz ve Karakter İnşası Konulu Konferans Düzenlendi

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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde DPÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlı İlçe Müftülüğü'nün düzenlediği konferansta, Peygamberimizin güvenilirlik ve ahlak konuları ele alındı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, DPÜ Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Tavşanlı Meslek Yüksekokulu ve Tavşanlı İlçe Müftülüğü'nün ortak organizasyonuyla "Peygamberimiz ve Karakter İnşası" konulu konferans düzenlendi.

Konferans, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından Killik Camii İmam Hatibi Sadullah Ordu'nun Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Açılış konuşmasının ardından Kütahya İl Müftüsü Dr. İrfan Açık, "Peygamberimiz ve Karakter İnşası" konulu konuşmasını yaptı. Açık, konuşmalarında Peygamberimizin sahip olduğu güvenilirlik ve ahlak konularını anlatarak, onun tüm insanlığı imana ve güzel ahlaka çağrısını, ibadete ve kurtuluşa davetini, birliğe ve kardeşliğe yönlendirmesini, iyiliğe ve takvaya çağrısını örnekler ile açıkladı.

Konferansa Tavşanlı Kaymakamı Hayrettin Baskın, Tavşanlı İlçe Müftüsü Mevlüt Hakan Asan, Tavşanlı Müftülüğü Şube Müdürleri Fatih Eroğlu ile Fikret Yıldız, fakülte ile meslek yüksekokulu akademik ve idari personeli, müftülük personeli ile fakülte ve Meslek Yüksekokulu öğrencileri katıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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