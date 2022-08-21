Üye Girişi
Haberi Paylaş

Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

Yerel Haberler

Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" telef oldu.

Petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan 'çizgili sırtlan' telef oldu

BATMAN - Batman'ın Beşiri ilçesinde petrol atığında mahsur kalan nesli tükenmekte olan ve korunması gereken hayvanlar kategorisinde kırmızı listede yer alan "çizgili sırtlan" telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, Raman Dağı çevresinde hayvanlarını otlatmaya çıkartan çobanlar, petrol atıklarına saplanan sırtlanı görerek durumu 122 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bölgeye sevk edilen Batman itfaiye ekipleri çizgili sırtlanı mahsur kaldığı petrol atığından çıkarttı. Hareketsiz duran sırtlana bir süre kalp mesajı yaparak hayata döndürmeye çalışan ekipler, yaptıkları tüm müdahalelere rağmen sırtlanı kurtaramadı. Bölgede aç kalan sırtlanın atıklara saplanan kirpileri yemek için petrol atığına girdiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekrem Aktaş - Yerel

Beşiri Batman Yerel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika Haberleri

title