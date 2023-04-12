Pervin Töre'ye Bakan Özer'den başarı belgesi

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre, Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer'in elinden başarı belgesi aldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmur Özer, Ankara'da düzenlenen iftar programında 81 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi. Gölbaşı Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen iftar programına Bakan Yardımcıları Petek Aşkar, Osman Sezgin, Nazif Yılmaz ve genel müdürler de katıldı. Depremin ilk gününden itibaren bakanlığın tüm gücüyle sahada olduğunu ifade eden Bakan Özer, "Birinci evrede vatandaşımızın acil ihtiyaçlarını karşılamak için, yani yemesini, içmesini, barınmasını, çadırla ilgili ihtiyaçlarını, sobasını, uyku tulumunu karşılamayla ilgili Bakanlığımızın tüm yöneticileri büyük fedakarlık gösterdi. Öyle bir nokta geldi ki günlük 2 milyon yemek verebilir hale geldik." ifadelerini kullandı. Bakan Özer, afet bölgesindeki şehirleri yeniden imar etmek için çalışmaya devam edeceklerini belirterek fedakar çalışmalarından dolayı genel müdürler ve il milli eğitim müdürlerini takdir etti. Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre de Bakan Özer'in elinden başarı belgesi aldı.

Milli Eğitim Müdürü Pervin Töre sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkemizi yasa boğan asrın felaketinden etkilenen insanlarımız için Valiliğimiz himayesinde yürütülen yardım faaliyetleri ile yüreklere dokunan Eskişehir eğitim ailem adına başarı belgesini taltif eden Bakanım Mahmut Özer'e şükranlarımı sunuyorum" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR