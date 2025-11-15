Haberler

Perkinson Hastası İkram Vergili, El Sanatlarıyla Sağlığına Kavuştu

Van'ın Özalp ilçesinde yaşayan 70 yaşındaki İkram Vergili, Parkinson hastalığına yakalandıktan sonra doktorların tavsiyesiyle başladığı ahşap oymacılığı sayesinde sağlığına kavuştu. El sanatlarıyla uğraşarak titremeleri kayboldu ve diğer hastalara örnek oldu.

Tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Vergili, nöroloji uzmanı tarafından el ve parmak egzersizi tavsiye edildi. Doktorların tavsiyesi üzerine, evinin bir odasını atölyeye çeviren ve atık malzemeden ahşap oymacılığı yapan Vergili, el sanatı sayesinde sağlığına kavuştu. Doğru tanı ve zamanında tedaviyle elindeki titremesi tamamen kaybolan Vergili'nin azmi ise diğer hastalara örnek oldu. Sağlığına kavuşan İkram Vergili, hastalığından dolayı bir elinin çalışmadığını ve sürekli titrediğini belirtti. Doktorun tavsiyesiyle ahşap işleriyle uğraştığını ifade eden Vergili, "Doktor bana Parkinson hastası olduğumu söyledi. Bir elim çalışmıyordu ve sürekli titriyordu. Doktor da bana 'el işleri yap' dedi. Bende eve gelip ahşap işleriyle uğraştım. Ahşap işleriyle uğraştığımdan dolayı bu kolum şu an çok rahat çalışıyor ve titreme de yok. Yerde gördüğüm eski ahşap malzemeyi zımparayla temizleyerek değerlendiriyorum. Ahşap malzemeden süs eşyası yapıyorum. 6 yıl da yapmış olduğum ahşap oyuncakları ve süs eşyalarını sergileyip yetim ve kimsesiz çocuklar yararına satıp onlara bağışlamak istiyorum. Bu konuda Özalp Kaymakamı ve Van Valisi de öncü olmalarını bekliyorum" dedi.

