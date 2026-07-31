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Perakende sektörüne güçlü destek

Perakende sektörüne güçlü destek
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Tezgahtar Eğitiminin teorik eğitim süreci başarıyla tamamlandı.

Tezgahtar Eğitiminin teorik eğitim süreci başarıyla tamamlandı.

Sektörde hizmet kalitesini artırmak ve çalışanların mesleki donanımlarını güçlendirmek amacıyla hayata geçirilen program kapsamında katılımcılara toplam 45 saatlik teorik eğitim sunuldu. Eğitim süreci, alanında uzman 6 farklı öğretim elemanı tarafından yürütülen 6 farklı eğitim modülü ile tamamlandı. Program boyunca katılımcılara; yeni nesil mağazacılık dinamikleri, müşteri ilişkileri yönetimi, mağaza içi operasyonel süreçler, etkili iletişim ve stok-tedarik yönetimi gibi kritik konularda kapsamlı altyapı kazandırıldı.

Teorik eğitimi geride bırakan katılımcılar, edindikleri bilgileri pekiştirmek üzere uygulamalı eğitim süreçlerini ilgili mağazalarında sürdürecekler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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