Pendik'te TIR ile scooter çarpışması: Sanığa 4 yıl 2 ay hapis

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Pendik'te scooter ile giden mühendis Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne neden olan TIR sürücüsü Hasan Furkan Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik'te scooter ile işe giderken tır çarpması sonucu hayatını kaybeden Ecem Sultan Çamlı'nın ölümüne ilişkin davada sanık Hasan Furkan Çolak, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Pendik'te 6 Kasım 2024 tarihinde scooter ile cadde üzerinde ilerleyen mühendis Ecem Sultan Çamlı'yı (28), kullandığı TIR ile yaklaşık 50 metre sürükledikten sonra altına alıp ölümüne neden olan tır sürücüsü Hasan Furkan Çolak'ın, 'Taksirle ölüme neden olma' suçundan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada karar açıklandı. Anadolu 69. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Hasan Furkan Çolak katılmazken, taraf avukatları mahkemede hazır bulundu.

Bir önceki celse arasında tahliye olan Hasan Furkan Çolak 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı. Çolak'ın sürücü belgesinin ise 2 yıl 6 ay süre ile geri alınmasına karar verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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