Pendik'te Cami ve Kuran Kursu Binasının İlginç Buluşması

Pendik'te Cami ve Kuran Kursu Binasının İlginç Buluşması
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Pendik Çınardere Mahallesi'nde inşa edilen Kuran kursu binası, caminin minaresiyle aynı hizada birleşerek dikkat çekici bir görüntü oluşturdu. Vatandaşlar, bu tarz bir mimari ile ilk defa karşılaştıklarını belirtti.

Pendik'te bulunan bir cami ile hemen yanına inşa edilen Kuran kursu binası adeta iç içe geçti. Caminin minaresiyle Kuran kursu binasının çatısının aynı hizada birleşmesi ortaya ilginç bir görüntü çıkardı.

Pendik Çınardere Mahallesi'nde bulunan ve uzun yıllardır hizmet veren caminin hemen bitişiğine yapılan Kuran kursu binasının yüksekliği, cami minaresinin şerefesiyle birebir aynı hizada oldu. Minare ile binanın en üst katının bu kadar iç içe görünmesi, bölgede dikkat çeken bir manzara ortaya çıkardı. Vatandaşlar ise daha önce böyle bir cami görmediklerini ifade etti.

"Hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm"

Akın Şahin isimli bir vatandaş, "Ben Türkiye'de 11-12 ilde çalıştım ama hayatımda böyle bir cami ilk defa gördüm. Farkına varınca şaşırdım, acaba hikayesi falan mı var diye düşündüm. Böyle bir cami mimarisi hiç görmemiştim. Çizen, yapan, projelendiren herkese helal olsun. Enteresan bir iş olmuş" dedi. Minarenin ilginç göründüğünü söyleyen Abdülkerim Akar, "Bence güzel olmuş. Değişik bir yapı olmuş. Eline koluna sağlık yapanların. Başarılı buldum" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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