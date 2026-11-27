Pendik'te 15 yaşındaki Işıl Öykü Dinç'in hayatını kaybettiği kazaya ilişkin, 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istenen sanık Ömer Faruk Ballı 5'inci kez hakim karşısına çıktı. Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nden gelen rapora göre ise Ömer Faruk Ballı kazada kusursuz bulundu.

Olay, 18 Mayıs 2025 tarihinde Kaynarca Mahallesi Erol Kaya Caddesi Tuzla istikametinde meydana geldi. 34 KAB 356 plakalı otomobilin sürücüsü Ömer Faruk Ballı (26), yolun karşı tarafına geçmek isteyen Işıl Öykü Dinç'e çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahalelere rağmen Dinç olay yerinde hayatını kaybetti. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı. Ömer Faruk Ballı'nın 'taksirle ölüme neden olma' suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapsi istendi.

Anadolu 56. Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün 5'inci celsesi görülen davaya, tutuksuz sanık Ömer Faruk Ballı, hayatını kaybeden Işıl Öykü Dinç'in annesi Özlem Dinç, baba Yunus Dinç, Yasemin Akıncılar Minguzzi ve taraf avukatları katıldı. Işıl Öykü Dinç'in arkadaşları ve yakınları destek için duruşma salonu dışında bekledi.

"Kendilerine kırmızı ışık yandığını söyledi"

Tanık olarak dinlenen trafik polis memuru, "Olayın üzerine denk geldik. Geldiğimde araç olay yerindeydi. Daha sonra biz tedbir almak için yanımdaki memur arkadaşlarla inip olaya müdahale ettik. Olayın nasıl olduğunu öğrenmek için çevredeki vatandaşlara soru sorduk. Plakasını hatırlayamayacağım bir araç vardı. Kaza yapan aracın arkasında olduğunu söyledi. 'Biz yeşilde geçtik hızımız da 70'ten fazla değildi' dedi. Vefat eden kızımızın yanında hatırlamadığım bir kız çocuğu vardı ismi Öykü'ydü. Ona kazanın nasıl olduğunu sordum. Özellikle yayalar için mi kırmızı yanıyordu araçlar için mi diye sordum. Kendilerine kırmızı ışık yandığını söyledi. Ben de 'Sizi biri mi kovaladı neden koştunuz?' dedim. 'Bir şey yoktu bizi kovalayan kimse de yoktu' dedi. Ben de çok fazla üstelemedim. Aracın şoförü erkek bir şahıstı, sakallı ve kiloluydu. Huzurdaki sanıktı. Bayan şahıs değildi. Olay yerine ilk gittiğimizde bayan şahsı görmedim, erkek şahıs vardı. Zaten o panik halinden de şoförün o olduğunu anlamıştım. Çevredeki kalabalık tepki göstermeye başlamıştı. Tepkiler yükselince sanığı kendi ekip aracıma bindirdim. Ben sanığı alıp aracıma bindirdikten sonra bir bayan şahıs geldi yanıma. Olayın videosunu tesadüfen çektiğini söyledi ve bana gönderdi. Videoyu izlediğimde kaza anını gösteriyordu. Videoyu da dosyaya sunduk. Ben videoyu aldıktan sonra videoyu veren şahıs ortadan kayboldu. O nedenle kimlik bilgilerini alamadım. Videodan izlediğim kadarıyla aracın hızı 70-75 olabilir, 100 olmadığı kesin" dedi.

Işıl Öykü Dinç asli kusurlu bulundu

Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesi'nin, kazaya ilişkin raporunu tamamladı. Raporda, kavşağın sinyalizasyon planı ve olay anına ait motosiklet kamerası görüntüleri incelendi. Kurul, sürücü Ömer Faruk Ballı'nın yeşil ışıkta geçtiği, Işıl Öykü Dinç'in ise yayalara kırmızı ışık yanarken yola girdiği sonucuna vardı. Kaza günü trafik ışıklarında herhangi bir arıza olmadığı da raporda yer aldı. Raporda, video kaydının açılı ve hareketli çekildiği, ayrıca zaman damgası bulunmadığı için aracın hızının güvenilir şekilde hesaplanamadığı belirtildi. Aracı Ömer Faruk Ballı'nın kullanmadığı yönündeki iddiaların değerlendirilmesi mahkemenin takdirine bırakıldı. Kurul oy birliğiyle sürücü Ömer Faruk Ballı'nın kusursuz, yaya Işıl Öykü Dinç'in ise asli kusurlu olduğuna karar verdi.

Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanık Ömer Faruk Ballı'nın beraatını talep etti. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı savunma yapmaları için süre vererek duruşmayı 28 Aralık tarihine erteledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı