Pelitözü Gölpark'ta ateş yakma yasağına uyan yok

Bilecik Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından mesire alanlarında mangal ve ateşli piknik yapılması yasaklanmasına rağmen kurallara uyulmadığı gözlendi.

Bilecik Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu tarafından alınan kararlar doğrultusunda, il genelinde bulunan bütün orman alanlarına giriş ve çıkışlar 21 Temmuz 2022 tarihinden itibaren 31 Ağustos 2022 tarihine kadar yasaklandı. Bu tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında 6ilgili kanunlar gereği işlem yapılmasına karar verildiği kaydedildi.

Bu yasak doğrusunda hafta içi ve hafta sonu binlerce kişinin piknik yaptığı Pelitözü Gölpark'ta vatandaşların halan mangal ve semaver yaktığı gözlendi. Bu durum duyarlı vatandaşlar tarafından görüntülenirken, yetkileri denetimlerini sıklaştırmasını istediler. - BİLECİK