Pazaryeri Belediyesi Sokak Onarımlarına Devam Ediyor

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde belediye tarafından onarımı yapılacak sokaklar tespit edilerek, çalışmalar gerçekleştiriliyor.

Pazaryeri Belediye kış öncesi sokak aralarında onarımı yapılacak olan yerleri tespit ederek, o bölgeleri onarılıp, düzenleniyor. Belediye Başkanı Zekiye Tekin, bu yıl kar yağışlarının etkisini göstermediğini belirterek, kar veya yağmur yağışına karşı halkın zorlanmayacağı yeni yollar açtıklarını söyledi. - BİLECİK