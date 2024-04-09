Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Hatay'ın Payas ilçesinde şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Payas ilçesinde Kaymakamlık tarafından şehit aileleri ve gaziler için iftar programı düzenledi. Kaymakam Kürşat Karaca ailelerle bir araya gelerek istek ve sorunlarını dinledi.

Payas Kaymakamlığı, şehit aileleri ve gazilere yönelik iftar programı düzenledi. Kaymakam Kürşat Karaca'nın ev sahipliğinde gerçekleşen etkinlikte, şehit aileleri ve gaziler bir araya geldi. İftarın ardından Kaymakam Karaca, katılımcılarla sohbet ederek, onların istek ve sorunlarını dinledi. Şehitleri rahmetle anıp, gazilere uzun ömürler dileyen Karaca, tüm katılımcılara Ramazan Bayramı'nın huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Ramazan Bayramı Kürşat Karaca Hatay İftar Payas Yerel Haberler

Bakmadan Geçme

BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Bursa su kesintisi listesi! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Antalya su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İzmir su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 İstanbul su kesintisi listesi! ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 9-10 Nisan 2024 Ankara su kesintisi listesi! 10 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 10 Nisan Çarşamba burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? CANLI maç izle! (ŞAMPİYONLAR LİGİ) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 9 Nisan günün maçları nereden izlenir? Mersin bayram namazı saat kaçta 2024? Mersin bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Hatay bayram namazı saat kaçta 2024? Hatay bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Bahar yeni bölüm izle! Bahar dizisi 8. bölüm tek parça izle! Bahar dizisi son bölüm neler oldu? Gaziantep bayram namazı saat kaçta 2024? Gaziantep bayram namazı saati Diyanet tarafından açıklandı Romatizma ağrılarına son! Bu otu tüketen ağrıları unutuyor... Romatizmaya iyi gelen ot hangisi? RAMAZAN BAYRAMI MESAJLARI 2024: En güzel, anlamlı, resimli bayram mesajları ve sözleri! Dualı, ayetli, yazılı Ramazan Bayramı mesajları! Bu belirtiler varsa HAMİLESİNİZ! İşte erken gebelik belirtileri... Ramazan Bayramı'na neden şeker bayramı denir? Şeker Bayramı ne demek, nereden geliyor?
title