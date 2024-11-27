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Payas'ta şehit itfaiyeci dualarla anıldı

Payas'ta şehit itfaiyeci dualarla anıldı
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Hatay'ın Payas ilçesinde 10 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.

Hatay'ın Payas ilçesinde 10 yıl önce yangına müdahale ederken şehit olan itfaiye eri Mehmet Kapucu dualarla anıldı.

Payas ilçesinde 35 yaşındaki itfaiye eri Mehmet Kapucu, 26 Kasım 2014 tarihinde Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 4. katında çıkan yangına müdahale sırasında itfaiye hortumunun patlaması ve başına isabet etmesi sonucu itfaiye merdiveninden düşerek şehit olmuştu. Şehit itfaiye eri vefatının 10.yılında Payas Asri Mezarlığı Kabri Başında dualar okunarak anıldı. Anma programına itfaiye erinin meslektaşları ve yakınları katıldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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