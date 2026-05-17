Haberler

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesindeki Aziz Theodoros Trion Kilisesi’nde düzenlenen pazar ayinine katıldı. Ayin sonrası yaptığı konuşmada Müslümanların Kurban Bayramı’nı kutladı.

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde bulunan Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde düzenlenen pazar ayinine katıldı. Bartholomeos, ayin sonrası yaptığı konuşmada yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla Müslümanların bayramını kutladı.

Nevşehir'in Derinkuyu ilçesine bulunan tarihi Aziz Theodoros Trion Kilisesi'nde gerçekleştirilen pazar ayini yaklaşık 3 saat sürdü. Ayinde İncil'den bölümler okunurken, yurt içi ve yurt dışından gelen yaklaşık 100 Ortodoks vatandaş ayine katıldı. Ayinin ardından konuşan Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye'de gördükleri misafirperverlikten dolayı teşekkür etti. Ayinin gerçekleştirilmesine izin veren İçişleri Bakanlığı ve yerel makamlara teşekkür eden Bartholomeos, ziyaretin yurt dışından gelen misafirler için güzel hatıralar bırakacağını söyledi. Konuşmasında Kurban Bayramı mesajı da veren Bartholomeos, "Yaklaşan Kurban Bayramınız münasebetiyle sevgili Müslüman kardeşlerimize sıhhat, afiyet ve Yüce Allah'ın bütün nimetlerini diliyorum" dedi.

Düzenlenen ayine Arnavutluk Başpiskoposu Jonh ile çok sayıda Ortodoks din adamı da katıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?

Binlerce telefona gelen mesaj tedirgin etti: Savaşa mı giriyoruz?
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri

Özel'in şoförünün telefonundan çıkan yazışmalar skandalı ortaya koydu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı

Dedesinin tabutunun başında video çeken TikToker tanıdık çıktı
Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: O anların görüntüsü ortaya çıktı

Şişli'de kontrolden çıkan lüks otomobil dükkana daldı: 2 yaralı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı

Türkiye'nin dev markası satıldı
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Gece yarısı kanlı hesaplaşma! 3 kişiyi silahla vurarak öldürdü
AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş, Tarihi Kentler Birliği Başkanı seçildi

AK Parti ve CHP anlaştı! Mansur Yavaş başkan seçildi
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı

İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovısıon'u komşumuz kazandı
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti

Yaşlı kadın banyoda ölü bulundu! Acı gerçek sonradan ortaya çıktı