Patnos'ta Sosyal Hizmetler Tarafından Özel Yemek Programı Düzenlendi

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü tarafından hayırseverlerin desteğiyle özel bir yemek programı düzenlendi.

Programa, Okul Destek Projesi kapsamında hizmet alan çocuklar ve aileleri katıldı. Etkinlikte, çocuklar keyifli vakit geçirirken, aileler de sosyal hizmetler tarafından sunulan desteklerden haberdar olma fırsatı buldu.

Ağrı Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü yetkilileri, bu tür etkinliklerin hem çocukların sosyal gelişimine katkı sağladığını hem de toplum dayanışmasını güçlendirdiğini ifade etti. - AĞRI