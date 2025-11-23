Haberler

Patnos'ta İhtiyaç Sahiplerine Kış İçin Kömür Yardımı Başladı

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesinde, kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte ihtiyaç sahibi ailelere yönelik 14.500 ton kömür dağıtımı gerçekleştiriliyor. Dağıtım, SYDV ekipleri tarafından titizlikle yapılırken, kömürler hak sahiplerinin kapısına kadar teslim ediliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte, ihtiyaç sahibi ailelere yönelik kömür yardımında büyük bir dağıtım seferberliği başlatıldı. Patnos Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) koordinasyonunda yürütülen çalışma kapsamında, ilçe merkezindeki mahalleler ve köyler olmak üzere toplam 10 bin haneye yaklaşık 14 bin 500 ton kömür ulaştırılıyor.

SYDV ekipleri, dağıtım planlamasını titizlikle yaparak kömürleri sadece mahalle merkezlerine değil, hak sahiplerinin evlerinin kapısına kadar teslim ediyor. Böylece özellikle yaşlı, engelli ve ulaşım imkanı kısıtlı vatandaşların mağduriyet yaşamasının önüne geçiliyor.

Kömür yardımının ilçe genelinde büyük bir memnuniyet oluşturduğunu belirten vatandaşlar, yaklaşan zorlu kış şartları öncesi yapılan bu desteğin kendileri için hayati önem taşıdığını ifade etti. Kaymakamlık yetkilileri ise, sosyal devlet anlayışının gereği olarak hiçbir hanenin soğukla baş başa bırakılmayacağını vurguladı.

Ekiplerin köylerdeki dağınık yerleşim bölgelerine bile ulaşarak dağıtımı sürdürdüğü, çalışmaların aralıksız devam edeceği öğrenildi. İlçede etkisini hissettiren soğuk hava öncesi gerçekleştirilen bu yardım, Patnos'ta kışa hazırlığın en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
