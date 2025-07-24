Patnos'ta Gazeteciler ve Basın Bayramı Kutlandı

Patnos Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Faruk Yavuz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Başkan Yavuz, mesajında basının toplumun sesi ve vicdanı olduğunu vurgulayarak şu ifadelere yer verdi: "24 Temmuz, basın çalışanlarının sansürsüz ve özgür haber yapma mücadelesinin simgesidir. Demokratik bir toplumun temel taşlarından biri olan basın, halkın haber alma hakkını koruyarak toplumsal şeffaflığa katkı sağlar. Bu kutsal görevi yerine getiren tüm meslektaşlarımızı canıgönülden kutluyorum. Zor şartlar altında gece gündüz demeden, doğru ve tarafsız haber ulaştırma gayretinde olan gazetecilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek isterim. Bu vesileyle, görevi başında hayatını kaybeden tüm basın emekçilerini rahmetle anıyor, halkı bilgilendirme ve aydınlatma yolunda emek veren tüm meslektaşlarımın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum." - AĞRI