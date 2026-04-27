Patnos'ta depremin yaraları sarılıyor

Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Kucak Köyü'nde meydana gelen depremin ardından devlet, yaraların sarılması için hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı.

Depremde evleri yıkılan, hasar gören ya da güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlar için bölgede konteyner kurulumuna başlanırken, altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Patnos Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında konteynerlerin kurulacağı alanlarda su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacının en kısa sürede karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar ile deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen köy sakinleri, konteynerler hazır hale gelene kadar Patnos Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezinde misafir edilerek güvenli alanlarda barındırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, mağdur etmeyeceğiz. Sayın Valimiz Dr. Önder Bozkurt öncülüğünde ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ivedilikle karşılanmıştır. Köyümüzde yürüttüğümüz tüm çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız."

Yetkililer, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve tüm vatandaşların ihtiyaçlarının titizlikle karşılanmaya devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı