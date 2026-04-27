Patnos'ta depremin yaraları sarılıyor

Güncelleme:
Ağrı'nın Patnos ilçesine bağlı Kucak Köyü'nde meydana gelen depremin ardından devlet, yaraların sarılması için hızlı ve kapsamlı bir çalışma başlattı.

Depremde evleri yıkılan, hasar gören ya da güvenlik endişesiyle evlerine giremeyen vatandaşlar için bölgede konteyner kurulumuna başlanırken, altyapı çalışmaları da eş zamanlı olarak yürütülüyor. Patnos Kaymakamlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında konteynerlerin kurulacağı alanlarda su, kanalizasyon ve çevre düzenlemesi tamamlandı. Depremden etkilenen vatandaşların barınma ihtiyacının en kısa sürede karşılanması hedefleniyor.

Öte yandan, evleri yıkılan veya ağır hasar alan vatandaşlar ile deprem korkusu nedeniyle evlerine giremeyen köy sakinleri, konteynerler hazır hale gelene kadar Patnos Kaymakamlığı tarafından ilçe merkezinde misafir edilerek güvenli alanlarda barındırıldı.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı: "Devletimiz her zaman vatandaşımızın yanındadır. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız, mağdur etmeyeceğiz. Sayın Valimiz Dr. Önder Bozkurt öncülüğünde ekiplerimiz hızlı bir şekilde bölgeye intikal etmiş, vatandaşlarımızın ihtiyaçları ivedilikle karşılanmıştır. Köyümüzde yürüttüğümüz tüm çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak vatandaşlarımızın güvenli ve sağlıklı bir şekilde yaşamlarını sürdürmelerini sağlayacağız."

Yetkililer, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve tüm vatandaşların ihtiyaçlarının titizlikle karşılanmaya devam edeceğini belirtti. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem

Malatya'da 5 dakika arayla iki deprem
İran'ın hızlı barış teklifi Trump'ı harekete geçirdi! Güvenlik ekibiyle toplantı yapacak

Bunu kimse beklemiyordu! İran'ın teklifi Trump'ı harekete geçirdi
Gülistan Doku soruşturmasında sıcak gelişmeler: İl emniyet müdürü ifade veriyor, 2 şüpheli adliyeye sevk edildi

Türkiye'nin kilitlendiği soruşturmada sıcak gelişmeler
Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?

Bu proje Hürmüz krizini çözer mi?
Yıldız futbolcuyu daha önce böyle görmediniz! İçip içip bayıldı

Kim olduğunu tahmin edemezsiniz! İçip içip bayıldı

Fenerbahçe'de olağanüstü toplantı! Ne karar çıkacağı merak konusu

Dananın kuyruğu kopuyor!

Kadınlar derbisinde inanılmaz son! Galatasaray, Fenerbahçe'yi geriden gelip yendi

88. dakikada geride oldukları maçı inanılmaz geri dönüşle kazandılar
İTO Başkanı Şekib Avdagiç, asgari ücrete ara zam yapılmasına karşı çıktı

Asgari ücretle çalışan milyonları kızdıracak çıkış

Fener taraftarı derbi sonrası Aziz Yıldırım'ın adını haykırdı

Beklenen oldu!