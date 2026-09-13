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Patnos’ta denetimli serbestlik yükümlülerinden camilerde temizlik çalışması

Patnos’ta denetimli serbestlik yükümlülerinden camilerde temizlik çalışması
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Patnos’ta denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Patnos'ta denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlüler, kamu yararına ücretsiz çalışma yükümlülüğü kapsamında ilçedeki camilerde detaylı temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

Vatandaşların ibadetlerini daha temiz, düzenli ve ferah ortamlarda gerçekleştirebilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında camilerin çeşitli bölümlerinde temizlik ve bakım faaliyetleri yapıldı.

Gerçekleştirilen çalışmalarla bir yandan ibadethanelerin temizliğine katkı sağlanırken, diğer yandan denetimli serbestlik kapsamındaki yükümlülerin toplumsal hayata uyum süreçlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

Kamu yararına gerçekleştirilen çalışmaların, toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesine ve yükümlülerin topluma faydalı bireyler olarak yeniden kazandırılmasına katkı sunduğu belirtildi.

Patnos'ta kamu yararına çalışma faaliyetlerinin aralıksız sürdürüleceği bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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