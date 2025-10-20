Haberler

Patnos İtfaiyesi'nden Öğrencilere Yangın Eğitimi

Patnos İtfaiyesi'nden Öğrencilere Yangın Eğitimi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yangın anında doğru davranışları öğretmek amacıyla eğitim verdi.

Patnos İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, Meslek Yüksekokulu öğrencilerine yangın anında doğru davranışları öğretmek amacıyla teorik ve uygulamalı eğitim verdi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, Patnos İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Meslek Yüksekokulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı öğrencilerine yangın eğitimi verildi.

Eğitim, öğrencilerin afet bilincini artırmak ve yangın anında doğru davranışları gösterebilmelerini sağlamak amacıyla düzenlendi. İtfaiye ekipleri, eğitim sırasında öğrencilere teorik bilgiler aktarırken, uygulamalı olarak da yangın söndürme cihazlarının kullanımı ve tahliye yöntemlerini gösterdi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
İran, Mossad için casusluk yapan kişiyi idam etti

Mahkum suçunu itiraf etti ama komşu ülke gözünün yaşına bakmadı
Hülya Avşar'dan Sergen Yalçın'a tam destek

Taraftar tepkili, camia karışık! Hülya Avşar'dan sürpriz çıkış
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
O isme beğeni yağıyor! Sahalarda görmek istediğimiz hareketler

Ülkenin konuştuğu pozisyon: Sezonu kapatabilirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.