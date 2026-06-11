Polis ve jandarmadan işbirliği vurgusu

Ağrı'nın Patnos ilçesinde İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Jandarma Teşkilatı'nın 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ziyaretler gerçekleştirdi.

Patnos İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, Tugay Komutanı Sedat Kara, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Semih Kuş'u makamlarında ziyaret etti. Ziyaretlerde Jandarma Teşkilatı'nın kuruluş yıl dönümü dolayısıyla karşılıklı iyi dilekler iletilirken, kurumlar arası iş birliği ve dayanışmanın önemine dikkat çekildi. Program kapsamında Hakan Sarak tarafından komutanlara plaket takdim edildi ve ziyaret hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Ayrıca, Patnos'tan tayinleri çıkan İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik ve Cezaevi Jandarma Bölük Komutanı Semih Kuş için de ayrı bir ziyaret gerçekleştiren Sarak, yeni görev yerlerinde başarı dileklerini iletti. Ziyarette, iki komutana da görev süreleri boyunca gösterdikleri hizmetlerden dolayı teşekkür edildi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı