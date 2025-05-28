Pasinler Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Çifte Minareli Medrese'de Açıldı

Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi, Erzurum Çifte Minareli Medresede açıldı.

Pasinler Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinin Halk Eğitim'de kadınlara yönelik açtığı kurs altı ay sürdü. Kursiyerlere tel kırma, etamin, üç boyutlu rölyef, anglez, Arnavut işi, salon takımları yatak odası, kağıt iple çanta ve amiguri yapımı öğretildi.

Kurs Öğretmeni Sema Babagil, çalışmalara 20 genç kız ve kadının katıldığını bildirdi. Sema Babagil, "Kursiyerlerin el emeği ve göz nuru döktüğü çalışmalar, tarihi Çifte Minareli Medresede iki gün süreyle sergilendi. Kursiyerlerin çalışmaları beğeni kazandı" diye konuştu. - ERZURUM