Pasinler Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Çifte Minareli Medrese'de Açıldı

Pasinler Halk Eğitim Merkezi'nin Yıl Sonu Sergisi Çifte Minareli Medrese'de Açıldı
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Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün kadınlara yönelik altı ay süren kurslarının sonuçları, Erzurum Çifte Minareli Medresede sergilendi. Kursiyerler, tel kırma, etamin, üç boyutlu rölyef gibi çeşitli el sanatları ile hazırladıkları eserleri iki gün boyunca sergiledi.

Pasinler Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün yıl sonu sergisi, Erzurum Çifte Minareli Medresede açıldı.

Pasinler Kaymakamlığına bağlı Aile Destek Merkezinin Halk Eğitim'de kadınlara yönelik açtığı kurs altı ay sürdü. Kursiyerlere tel kırma, etamin, üç boyutlu rölyef, anglez, Arnavut işi, salon takımları yatak odası, kağıt iple çanta ve amiguri yapımı öğretildi.

Kurs Öğretmeni Sema Babagil, çalışmalara 20 genç kız ve kadının katıldığını bildirdi. Sema Babagil, "Kursiyerlerin el emeği ve göz nuru döktüğü çalışmalar, tarihi Çifte Minareli Medresede iki gün süreyle sergilendi. Kursiyerlerin çalışmaları beğeni kazandı" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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