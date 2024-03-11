Paşa traktörün altında kalan sahibinin yanından ayrılmadı

AYDIN - Aydın'ın İncirliova ilçesinde bir vatandaş traktörün altında kalarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden vatandaşın Paşa isimli köpeği ise sahibinin başından br an olsun bile ayrılmadı.

Olay, akşam saatlerinde Osmanbükü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 80 yaşındaki Durmuş Kulyever evinin bahçesinde 09 KT 172 plakalı traktörüne tarım aleti takmaya gitti. Bir daha eve dönmeyen Kulyever'i merak eden yakınları bahçeye gitti. Kulyever, traktör ile tarım aleti arasında hareketsiz halde bulundu. İhbar üzerine olay yerin jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Durmuş Kulyever'in hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma olay yerinde inceleme başlattı.

Olay yerinde hayatını kaybeden Kulyever'in Paşa isimli köpeği ise sahibinin başında havlayarak bekleyip, başından ayrılmadı.