Parklarda Spor Başkentlilerin Vazgeçilmezi Oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin "Sağlıklı Adımlar, Sağlıklı Başkent" sloganıyla park ve rekreasyon alanlarında başlattığı ücretsiz spor faaliyetlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Kent genelinde spor yapılmasını teşvik etmek amacıyla başlatılan spor aktiviteleri; pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri 08.00-11.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor.

AÇIK HAVADA EGZERSİZ

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren uzman antrenör ve beden eğitimi öğretmenleri, Başkentlilere doğru hareketlerle spor yapmayı öğretiyor.

Dikmen Vadisi, Altınpark ve Bahçelievler Adnan Ötüken Parkı'nda düzenlenen spor faaliyetlerine katılan vatandaşları jimnastikten koşuya, esneme hareketlerinden spor aletlerinin kullanımına kadar birçok konuda bilgilendirdiklerinin altını çizen beden eğitimi öğretmenleri ve uzman antrenörler şöyle konuştu:

-Dilek Duman: "Açık havada halkımıza sabah egzersizleri yaptırıyoruz. Bundan çok keyif alıyorlar. 2 yıldır devam ettiğimiz projede çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Hava koşulları iyi olduğu sürece sabah sporlarına devam etmeyi düşünüyoruz. Her kesime hitap etmeye çalışıyoruz. Bugünkü grubumuzun yaş ortalaması 50 üstü olduğu için daha çok fizik tedavi tarzı egzersiz yaptırıyoruz."

-Aslıhan Kaya: "2 senedir parklarda spor yapıyoruz. İnsanlar bu sporla hem beden sağlığını koruyor hem de yeni ve güzel dostluklar kazanıyor. Biz de bu görevde olmaktan keyifliyiz."

-Eda Öncü Topel: "Yaz boyunca süren spor aktivitelerimize bu yıl yoğun bir ilgi var. Biz eğitmenler spor yapmak isteyen vatandaşları daha bilinçli spor yapmaya yönlendiriyor ve doğru hareketleri öğretiyoruz. Spor hem fizyolojik hem de psikolojik olarak yapanları olumlu etkiliyor. Sporseverlere daha bilinçli spor yapmaya teşvik ediyoruz."

H EM SPOR YAPIYOR HEM DE SOSYALLEŞİYORLAR

Dikmen Vadisi, Altınpark ve Adnan Ötüken Parkı'nda sabah sporu etkinliğine katılarak hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı bulduklarını belirten Başkentliler, spor aktivitesinden duydukları memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

- Füsun Paylaşan: "2 senedir sabah sporlarına katılıyorum. Bu bizlere sunulan çok güzel bir imkan... Bütün hocalarımız gayet iyi. Hepsinden çok memnunuz. Arkadaşlarımızla birlikte kaynaşıyoruz, bazen piknik de yapıyoruz. Tatile bile gitsek dönüşte yine buradayız. Faaliyetten memnunuz."

-Hatice Menteş: "Sabah sporuna bu yıl başladım. Eğitmen gözetiminde spor yapmak daha güzel… Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyorum."

-Güler Tezcan: "Geçen seneden beri sabah sporuna devam ediyoruz ve çok hoşlanıyoruz. Burada sosyalleşiyoruz, arkadaşlarımız çok uyumlu. Hepsi değerli kişiler. Bazen kahvaltı yapıyoruz, birlikte vakit geçiriyoruz. Bu çok değerli bizim için."

-Şafak Sabuncuoğlu: "Parklarda spor etkinliğini geçen sene tesadüfen öğrendim Kasım ayına kadar düzenli olarak katıldım. Bu sene de arkadaşlarla katılmaya karar verdik. Bu etkinlikle hem spor yapıyoruz hem de sosyalleşme imkanı buluyoruz, herkes çok memnun."

-Özcan Kangal: "Parklarda sporun bana çok faydası oldu. Yaşam tarzımız, bedenlerimiz değişti. Evde spor yapamadığımız için burada düzenli olarak spor yapabilme imkanı buluyoruz. Spor sayesinde yeni arkadaşlar edindik onlarla sosyalleşebiliyoruz."

-Tahir Diril: "İki senedir spor faaliyetine katılıyorum. Bu spor sayesinde 12 kilo verdim. Hayatım boyunca hiç spor yapmamıştım. Hocalar eşliğinde spor yapmak bizi daha da bilinçli hale getirdi."

-Mualla Ünal: "Yaş itibariyle daha bilinçli spor yapmamız gerekiyor. Bir hoca ile birlikte yapmak daha keyifli oluyor. Bu şekilde spor yapmak daha disiplinli oluyor. Bilmediklerimi öğreniyorum. Yeni sosyal çevrem de oldu bu sayede."

-Yalçın Tokerer: "60 yaşından sonra sporu bana Mansur Başkan bu spor hizmetiyle sevdirdi. Spora her gün geliyorum. Daha dinç ve daha enerjik oluyorum spor sayesinde... Büyükşehir'e ve spor hocalarıma teşekkür ediyorum."