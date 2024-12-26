Park halindeki araç alev alev yandı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeyken alev alan bir otomobil korku dolu anların yaşanmasına neden oldu. İlk müdahaleyi Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası personelinin yaptığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde park halindeki bir otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle alev alıp yanmaya başladı. Yangın, Beşeylül Mahallesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki kapalı pazar yerinde meydana geldi. 45 AGD 870 plakalı aracını buraya park eden M.U. isimli araç sahibi, işlerini görmek için çarşıya gittiği sırada aracın motor bölümünden alevler yükseldi.

Yakında bulunan Alaşehir Şoförler ve Otomobilciler Odası personeli, aracın alev aldığını fark ederek itfaiyeye haber verdi. Personel, yangın tüpleriyle alevlere müdahale ederken, kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında aracın içinde kimsenin bulunmaması ve çevrede park halindeki başka araçların olmaması, olabilecek bir faciayı önledi.

Yangın nedeniyle aracın motor bölümü tamamen yanarken, araç sahibinin olay sırasında çarşıda olduğu öğrenildi. Yangını haber alan araç sahibi M.U., aracının yanışını olay yerinde izlemek zorunda kaldı.

Polis, yangının çıkış nedenini belirlemek için soruşturma başlattı.