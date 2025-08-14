Paramedik Merve Nur Gülyiyen'in Ambulans Sürüşü Takdir Topladı

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimliği bünyesinde görev yapan Paramedik Merve Nur Gülyiyen'in ambulans sürüş performansı takdir topladı.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Paramedik Merve Nur Gülyiyen, ambulans sürüşündeki ustalığıyla erkek meslektaşlarına taş çıkarttı. Doğanlı köyünde yaşayan ve akut batın şüphesi bulunan 55 yaşındaki H.D. isimli hastaya hızla ulaşan ambulans ekibi, zamanında müdahale ederek hastanın sağlık kuruluşuna sevkini sağladı. Hızlı ve güvenli sürüşüyle dikkat çeken Gülyiyen, hem refleksleri hem de profesyonel yaklaşımıyla köy halkının takdirini kazandı. - DÜZCE