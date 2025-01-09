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Papağanlı Amca: Beykoz'un İlginç Yüzü

Papağanlı Amca: Beykoz'un İlginç Yüzü
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İstanbul Beykoz'da 70 yaşındaki İsmail Karamustafa, omzunda 14 papağanıyla dolaşarak vatandaşların ilgisini çekiyor. Çocuklar ve yetişkinlerin fotoğraf çektirmek için yanına geldiği Karamustafa, kuşlarıyla arasındaki bağı ve besleme yöntemlerini anlatıyor.

İstanbul'un Beykoz ilçesinde omzunda papağanlarıyla gezen İsmail Karamustafa (70), vatandaşların ilgi odağı oldu.

İstanbul Beykoz'da yaşayan 70 yaşındaki İsmail Karamustafa, gün içinde şehrin sembol ilçelerinde omzunda kendi yetiştirdiği papağanlarla geziyor. Özellikle çocukların dikkatini çeken "Papağanlı Amca", toplu taşımaya bindiği zamanda yolcuların odak noktası oluyor. Küçük yaştan beri papağan ve kuş besleyen Karamustafa, onu gören vatandaşlarla fotoğraflar çektirerek kuşlar hakkında bilgiler veriyor.

"14 tane papağanım var, onlarla her yere gidiyorum"

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde beslediği kuşların kaydının olduğunu söyleyen İsmail Karamustafa, "14 tane papağanım var, ben her yere gidiyorum. Beni Kadıköy'de de görebilirsiniz, Taksim'de de görebilirsiniz. Yalnız yaşıyorum, ölünceye kadar hayatım böyle devam ediyor. Benden sonra kuşlar ne olur bilmiyorum. Papağanlarımla aramdaki bağ çok iyi, ben onları yatırıyorum, seviyorum ve çok iyi bakıyorum. Hasta kuşları alıyorum, iyileştiriyorum. Beni gören her vatandaş fotoğraf çektirmek ve sosyal medyada paylaşmak istiyor." dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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