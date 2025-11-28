Papa 14. Leo, Türkiye'deki İlk Resmi Ziyaretini Gerçekleştirdi

İlk resmi ziyaretini Türkiye'ye yapan Papa 14. Leo, İstanbul temasları kapsamında Şişli'de bulunan Bomonti Fransız Fakirhanesi'ni ziyaret etti.

Papa 14. Leo'nun İstanbul temasları sürüyor. Şişli Harbiye'deki Kutsal Ruh Katedrali'deki ayine katılan Papa, buradaki programının bitmesinin ardından Bomonti Fransız Fakirhanesi'ne geçti. Papa 14. Leo'nun gelişi öncesi çevrede yoğun güvenlik önlemi alındı. Papa fakirhanede kalanlarla görüştü ve mesajını okudu. Papa buradaki programının ardından Vatikan İstanbul Temsilciliği konutuna geçti. Papa 14. Leo'nun gün içerisinde Birinci İznik Konsili'nin 1700'üncü yıl dönümü anma etkinlikleri için İznik'e hareket etmesi bekleniyor. - İSTANBUL