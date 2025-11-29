Papa, Sultanahmet Camii'nde! Ayakkabılarını da çıkardı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye resmi ziyaretini gerçekleştiren Papa 14. Leo'nun İstanbul'daki ziyaretleri sürüyor.

GECEYİ KATEDRALDE GEÇİRDİ

Geceyi Şişli'deki Saint Esprit Katedrali'nde geçiren Papa 14. Leo'nun cumartesi günkü temasları kapsamındaki ilk durağı Sultanahmet Camii oldu.

BAKAN ERSOY KARŞILADI

Ziyaret nedeniyle bölgede yoğun güvenlik önlemleri alınırken, Papa'yı Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul İl Müftüsü Doç. Dr. Emrullah Tuncel, Sultanahmet Cami imamı Fatih Kaya, müezzin Musa Aşgın Tunca ve diğer yetkililer karşıladı.

AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Ziyareti sırasında cami girişinde ayakkabılarını çıkaran Papa, yetkililerden caminin tarihi ve mimarisi hakkında bilgi aldı.

SULTANAHMET CAMİİ'NDE YARIM SAAT KALDI

Sultanahmet Cami müezzini Musa Aşgın Tunca, Papa 14. Leo'ya camiyi anlattı. Yaklaşık yarım saatlik ziyaretin ardından Papa, Yeşilköy'deki Mor Efrem Süryani Ortodoks Kilisesi'nde geçmek üzere Sultanahmet Camii'nden ayrıldı. Papa 14. Leo, bugün Yeşilköy'deki Süryani Kilisesi'ne gidecek.