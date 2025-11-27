Haberler

Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti İçin Hazırlıklar Sürüyor

Türkiye'ye ilk yurtdışı ziyareti kapsamında İstanbul'a gelen Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'daki ayin için hazırlıklara başladı. Stadyum etrafı bariyerlerle çevrildi ve güvenlik önlemleri alındı.

Türkiye ziyareti kapsamında İstanbul'a gelen Papa 14. Leo'nun ayine katılacağı Volkswagen Arena'daki hazırlıklar sürüyor. Etrafı bariyerlerle çevrilen stadyum havadan görüntülendi.

Vatikan Devlet Başkanı ve Katolik dünyasının ruhani lideri Papa 14. Leo, ilk yurtdışı ziyaretini Türkiye'ye yaptı. Ankara'daki temaslarının ardından İstanbul'a gelmesi planlanan Papa 14. Leo, Volkswagen Arena'da hakla açık ayine katılacak. Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan ayin için Volkswagen Arena'daki hazırlıklar tüm hızıyla sürüyor. Stadyumun etrafı demir bariyerlerle çevrilirken, güvenlik önlemleri çerçevesinde çevredeki okullardaki etkinliklerin de yapılmayacağı öğrenildi. Öte yandan hazırlıkların tüm hızıyla sürdüğü stadyum havadan görüntülendi.

Umut Yıldız isimli öğrenci, "Cumartesi günü Papa gelecek. Gelmesine daha iki gün var. Şimdiden güvenlik önlemleri alınmaya başlandı. Yollar bariyerler çevrildi. Papa ayin yapacakmış. Güvenlik önlemleri kapsamında okula gelemeyeceğimize dair mail atıldı" dedi. - İSTANBUL

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
