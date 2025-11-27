Papa 14. Leo'nun İstanbul Ziyareti İçin Güvenlik Önlemleri Alındı

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun, Ankara'daki programların ardından İstanbul'a yapacağı ziyareti nedeniyle Şişli'de bazı yollar trafiğe kapatıldı.

Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo'nun İstanbul ziyareti öncesi İstanbul'da bazı cadde ve sokak araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri, kapatılan sokaklar başta olmak üzere yine birçok caddede güvenlik tedbirleri artırdı. Şişli ilçesinde bulunan Vatikan Büyükelçiliği'nin girişindeki Papa Roncalli ve Babil Sokak'ta yoğun güvenlik önlemleri alındı. - İSTANBUL