Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ayin Yaptı
Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Patrikhanenin içerisinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen 'İlahi Ayin'e katılan Papa, ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte balkona çıktı. Ayine katılanları birlikte selamlayan Papa Leo ve Bartholomeos, birlik mesajları verdi.
Papa Leo'nun, Fener Rum Patriği ile yiyeceği öğle yemeğinin ardından Atatürk Havalimanı'na giderek Türkiye'den ayrılması bekleniyor. - İSTANBUL