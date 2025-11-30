Haberler

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ayin Yaptı

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi'nde Ayin Yaptı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Papa 14. Leo, İstanbul'daki son gününde Fener Rum Patrikhanesi'nde düzenlenen İlahi Ayin'e katıldı. Ayin sonrası Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte katılımcılara selamlayan Papa, birlik mesajları verdi.

Papa 14. Leo, Fener Rum Patrikhanesi içerisinde bulunan Aya Yorgi Kilisesi'nde ayine katıldı. Papa ve Fener Rum Patriği Bartholomeos ardından balkona çıkarak birlikte katılımcıları selamladı.

Papa 14. Leo, İstanbul ziyaretinin son gününde Fener Rum Patrikhanesi'ne gitti. Patrikhanenin içerisinde yer alan Aya Yorgi Kilisesi'nde düzenlenen 'İlahi Ayin'e katılan Papa, ardından Fener Rum Patriği Bartholomeos ile birlikte balkona çıktı. Ayine katılanları birlikte selamlayan Papa Leo ve Bartholomeos, birlik mesajları verdi.

Papa Leo'nun, Fener Rum Patriği ile yiyeceği öğle yemeğinin ardından Atatürk Havalimanı'na giderek Türkiye'den ayrılması bekleniyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Netanyahu, İsrail Cumhurbaşkanı'ndan resmen af talep etti

Netanyahu, Cumhurbaşkanı'ndan resmen affını istedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
50 kuruş için 1600 dava açtı, cezayı yedi

50 kuruş için 1600 dava açtı
Tuzla'da feci kaza: Genç doktor hayatını kaybetti

Otomobil gişelere saplandı: Genç doktor feci şekilde can verdi
Kütahya'da 4 büyüklüğünde deprem

Kütahya'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu

Genç kadın misafir olarak kaldığı evde ölü bulundu
Kasırganın vurduğu ülkede olağanüstü hal ilan edildi! Ölü sayısı 159'a yükseldi

Ülke felaketi yaşıyor! Olağanüstü hal ilan edildi, ölü sayısı artıyor
Meksika'da bar katliamı! 7 kişi hayatını kaybetti

Ülkeyi ayağa kaldıran bar katliamı! Ortalık resmen kan gölüne döndü
Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu

Otomobilin çarptığı yaşlı adam havada takla atıp 24 metre savruldu
Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralanan 7 kişiden 1'i hayatını kaybetti

Berberde kan gövdeyi götürdü! Yaralılardan biri kurtarılamadı
Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti

Hesabına servet geldi, gören banka çalışanları bile kendinden geçti
Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı: 1 dakika için 100 bin TL

Kızılcık Şerbeti'nin Nilay'ı hayranından gelen ilginç teklifi açıkladı
Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki

Papa 14. Leo'nun İznik ayini MHP'yi kızdırdı! Çok sert tepki
İki uçak havada çarpıştı

İki uçak havada çarpışıp ormana düştü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.