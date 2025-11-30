Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Papa 14. Leo, Kumkapı'da bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi.

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Papa 14. Leo'nun bu sabahki ilk durağı Ermeni Apostalik Katedrali oldu. Katedrale "dua ziyareti" gerçekleştiren Papa 14. Leo'ya Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan eşlik etti. Papa ve Maşalyan, insanlığın geleceği için birlikte dua etti. Dua töreninin ardından Maşalyan, Papa'ya hediyeler takdim etti. Programın ardından Papa Leo, katedralden ayrıldı. - İSTANBUL