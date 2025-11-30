Haberler

Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Papa 14. Leo, Ermeni Apostolik Katedrali'ne Ziyaret Gerçekleştirdi
Güncelleme:
İstanbul'da bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ni ziyaret eden Papa 14. Leo, burada dua etti. Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan ile birlikte insanlığın geleceği için dua eden Papa, törenin ardından hediyelerle uğurlandı.

Papa 14. Leo, Kumkapı'da bulunan Ermeni Apostolik Katedrali'ne "dua ziyareti" gerçekleştirdi.

İstanbul'da ziyaretlerde bulunan Papa 14. Leo'nun bu sabahki ilk durağı Ermeni Apostalik Katedrali oldu. Katedrale "dua ziyareti" gerçekleştiren Papa 14. Leo'ya Ermeni Patriği Sahak 2. Maşalyan eşlik etti. Papa ve Maşalyan, insanlığın geleceği için birlikte dua etti. Dua töreninin ardından Maşalyan, Papa'ya hediyeler takdim etti. Programın ardından Papa Leo, katedralden ayrıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
