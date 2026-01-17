Haberler

Takdir ve teşekkür belgesi getiren dönerle döndü

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere bedava tavuk döner ikram edildi. İşletmeci Niyazi Taş, her sene karne gününde bu etkinliği düzenliyor.

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde bir işletmeci, eğitim öğretim yılının ilk döneminin tamamlanmasıyla takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencilere bedava tavuk döner ikram etti.

2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sona erdi. Sakarya'da 793 okulda eğitim gören 200 binden fazla öğrenci, karnelerini alarak yarıyıl tatiline çıktı. Bu çerçevede Pamukova ilçesinde döner işletmecisi olan Niyazi Taş, takdir ve teşekkür belgesi alan öğrencileri unutmadı. Dönerciye belgeleriyle gelen onlarca öğrenciye döner ikram edildi. Etkinlikte öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Öğrencilere her sene karne günü etkinliği yaptığını belirten Taş, "Bu senede 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk dönemini bitirdik. Bizde başarılı öğrencileri ödüllendirmek adına her dönem yapmış olduğumuz gibi belge alan öğrencilerimizi belgeleriyle geleme şartıyla döner ve ayran ikramı olacak" dedi. - SAKARYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
