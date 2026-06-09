Haberler

Miniklerin hayal dünyası sergiye dönüştü

Miniklerin hayal dünyası sergiye dönüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Palandöken Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte hazırladıkları 'Hikayemden Kahramanım' etkinliğinde hayal güçlerini ortaya koyan birbirinden özel çalışmalara imza attı. Çocukların sevdikleri hikaye kahramanlarını oyuncaklara dönüştürdüğü sergi, velilerden tam not aldı.

Palandöken Anaokulu öğrencileri, aileleriyle birlikte hazırladıkları "Hikayemden Kahramanım" etkinliğinde hayal güçlerini ortaya koyan birbirinden özel çalışmalara imza attı.

Etkinlik kapsamında öğrenciler, en sevdikleri hikaye kitaplarının kahramanlarını kendi bakış açılarıyla tasarlayarak renkli oyuncaklara dönüştürdü. Çocuklar ve ailelerinin ortak emeğiyle hazırlanan çalışmalar, okulda düzenlenen sergide beğeniye sunuldu.

Sergiyi gezen veliler ve ziyaretçiler, miniklerin el emeği ürünlerini ilgiyle incelerken, ortaya çıkan eserler çocukların hayal dünyasını gözler önüne serdi. Birbirinden farklı karakterlerin yer aldığı sergi, aynı zamanda ailelerin eğitim sürecine aktif katılımının güzel bir örneği oldu.

Palandöken Anaokulu Müdürü Yağmur Yayla, etkinliğe destek veren öğrenci ve velilere teşekkür ederek, çocukların üretme, tasarlama ve kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmaların önümüzdeki dönemlerde de devam edeceğini bildirdi.

Miniklerin büyük emeklerle hazırladığı sergi, ziyaretçilerden tam not aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'e gitmiyor: Grup toplantımız 14.00'te genel merkezde

Kılıçdaroğlu'ndan açıklama! Grup toplantısı için yeni adres verdi
CHP grubuna ziyaretçi alınmayacak

Kapıda arbede çıktı, Kurtulmuş yasak getirdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fred'den transfer iddialarına bomba yanıt

Milyonların beklediği açıklamayı yaptı
CHP Grup Toplantısı öncesi Mansur Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na sağduyu çağrısı

CHP Grup Toplantısı öncesi Yavaş'tan Kılıçdaroğlu'na kritik çağrı
Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı

Ne altın ne dolar ne de borsa! İşte mayıs ayının en çok kazandıranı
Milyonlarca çalışana müjde! Yıllık izinlerle ilgili önemli karar

Milyonlarca çalışana müjde! Yargıtay'dan bordroları değiştirecek karar
Rakam öyle böyle değil! Hakan Safi günler içerisinde servet harcamış

Servet değerindeki parası boşa gitti
Trump'ın maç keyfi kısa sürdü! Kameralar her şeyi kaydetti

Trump'ın zor anları! Kameralar her şeyi kaydetti
“Pes” dedirten düzenek! Resmen şarj noktası kurmuşlar

Peygamberler şehrinde pes dedirten düzenek! Ekipler şaştı kaldı