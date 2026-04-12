Pakistan'dan ABD ve İran'a ateşkesi sürdürme çağrısı

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD ve İran'ın Pakistan'da gerçekleştirdiği müzakerelerle ilgili bir yazılı açıklama yayınladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İslamabad'da barış görüşmeleri yapma davetini kabul ettikleri için ABD ve İran'a teşekkür eden Dar, müzakerelerin Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştiğini hatırlattı. Dar, "Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarını ve arabuluculuk rolünü takdir ettikleri için her iki tarafa da şükranlarımı sunmak isterim" ifadelerini kullandı. Taraflara ateşkesi sürdürme çağrısında bulunan Dar, "İki tarafın da tüm bölgede ve ötesinde kalıcı barış ve refahı sağlamak adına bu olumlu ruhu sürdürmesini umut ediyoruz. Tarafların ateşkese olan bağlılıklarını sürdürmeleri elzemdir" dedi. Dar, Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki iletişim ile diyaloğu kolaylaştırmak için bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını vurguladı. - İSLAMABAD

