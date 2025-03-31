Pakistan'da Bayram Namazı Coşkusu
Pakistan'da binlerce Müslüman bayram namazını camiler ve açık alanlarda eda etti. Namaz sonrası, Filistinliler için dua eden cemaat bayramlaştı.
Pakistan'da camilere ve açık alanlara akın eden Müslümanlar bayram namazını kıldı.
Pakistan'da binlerce Müslüman bayram namazını eda etti. Pakistanlılar camilerin yanı sıra parklar ve futbol sahaları gibi açık alanlarda da saf tuttu. Pakistan'ın Karaçi kentinde futbol sahasında namaz kılan Müslümanlar, İsrail'in saldırılarının gölgesinde bayramı karşılayan Filistinliler için dua etti. Cemaat namazın ardından bir araya gelerek bayramlaştı.
Pakistan, İran, Suriye ve Malezya gibi ülkelerde Ramazan Bayramı bugün idrak ediliyor. - KARAÇİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel