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Pakistan Cumhurbaşkanı Zerdari Hastaneye Kaldırıldı

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Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ateş ve enfeksiyon şikayetleri nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve sağlık durumu kötüleşince başka bir hastaneye sevk edildi.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, ateş ve enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari, hastaneye kaldırıldı. Zerdari'nin ilk olarak ateş ve enfeksiyon şikayetleri üzerine Nawabshah'ta bir hastaneye ardından sağlık durumunun kötüleşmesi üzerine Karaçi'de başka bir hastaneye sevk edildi. Çeşitli tahliller yapılan Zerdari'nin tedavisinin devam ettiği aktarıldı.

Zerdari'nin kaldığı hastanenin etrafındaki güvenlik önlemleri sıkıştırılırken, hastaneye izinsiz girişler kısıtlandı. - KARAÇİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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