İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel hakkında Burdur'da düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada yargı mensuplarını hedef alarak "alçak adamlar" şeklinde sarf ettiği sözler nedeniyle 'kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı