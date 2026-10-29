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Özer’den şehit ailesine vefa

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Özer’den şehit ailesine vefa
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Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şehit Ufuk Baysan’ın ailesiyle bir araya gelerek ailenin hal ve hatırını sordu.

Düzce İl Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, şehit Ufuk Baysan'ın ailesiyle bir araya gelerek ailenin hal ve hatırını sordu. Ziyarette, şehit ailelerinin her zaman yanında olmanın önemine dikkat çekildi.

Milli Eğitim Müdürü Gülşen Özer, vatan uğruna canını feda eden 15 Temmuz şehidi Emniyet Müdürü Ufuk Baysan'ın ailesini ziyaret etti. Özer, şehidimizin kıymetli ailesiyle sohbet ederek hal ve hatırlarını sordu, iyi dileklerini iletti. Şehit ailesiyle gerçekleştirilen buluşmada, şehitlerin hatırasını yaşatmanın ve geride bıraktıkları emanetlere sahip çıkmanın önemi vurgulandı. Şehit ailelerinin her zaman desteklenmesi ve yanlarında olunmasının toplumsal bir sorumluluk olduğu ifade edildi.

Aziz şehit Ufuk Baysan, rahmet ve minnetle anılırken şehit ailelerine duyulan vefa ve şükran duygusu bir kez daha dile getirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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