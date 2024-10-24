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Özel Öğretim Kurumları Eğitimin Gelişimine Katkı Sağlıyor

Özel Öğretim Kurumları Eğitimin Gelişimine Katkı Sağlıyor
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Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, özel öğretim kurumları temsilcilerini ağırladı. Toplantıda, özel eğitim kuruluşlarının sorunları ve eğitim sistemindeki önemi vurgulandı.

Ağrı İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, özel öğretim kurumlarının temsilcilerini makamında ağırladı.

Gerçekleşen ziyarette, özel öğretim kurumlarının temsilcileri, sektörle ilgili talep ve önerilerini İl Milli Eğitim Müdürü Kökrek'e iletti. Kökrek de özel öğretim kurumlarının eğitim sistemindeki önemine vurgu yaptı. Toplantıda, özel öğretim kurumlarının karşılaştığı sorunlar, çözüm önerileri ve sektörün gelişimi için yapılabilecekler üzerine istişarelerde bulunuldu. İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, yaptığı açıklamada, özel öğretim kurumlarının, öğrencilerin gelişimine katkı sağladığını belirterek, "Özel öğretim kurumları, eğitim sistemimizin önemli bir parçasıdır. Bu kurumların sunduğu çeşitli eğitim programları, öğrencilerin farklı yetenek ve ilgi alanlarını geliştirmelerine olanak tanıyor. Biz de il milli eğitim müdürlüğü olarak, özel öğretim kurumlarıyla iş birliği içinde çalışarak, öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim sunmayı hedefliyoruz" dedi. - AĞRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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