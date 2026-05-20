Haberler

Altıntaş'ta özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi gezdi

Altıntaş'ta özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi gezdi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Engelliler Haftası kapsamında özel öğrenciler için ekip araçlarıyla ilçe turu ve kurum ziyaretleri düzenledi. Öğrenciler hem eğlendi hem de farklı kurumların çalışmalarını tanıma fırsatı buldu.

Altıntaş İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerde özel öğrenciler ekip araçlarıyla ilçeyi dolaşarak hem eğlendi hem de farklı kurumların çalışmalarını yakından tanıma fırsatı buldu.

Etkinlik boyunca öğrencilerin mutluluğu yüzlerine yansırken, ilçe protokolü ve öğretmenler de çocukların heyecanına ortak oldu. Düzenlenen programda birlik, beraberlik ve toplumsal farkındalık mesajları verilirken, Engelliler Haftası'nın önemine dikkat çekildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Tuba Sinan, Engelliler Haftası'nın toplumsal farkındalık açısından büyük önem taşıdığını belirterek, özel bireylerin sosyal hayatın her alanında aktif şekilde yer almalarının desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Sinan, öğrencilerin mutluluğunun ve sosyal yaşama katılımlarının kendileri için çok kıymetli olduğunu vurguladı.

Program sonunda emeği geçen kurum personellerine, öğretmenlere ve etkinliğe katkı sunan herkese teşekkür edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt

Erdoğan’dan “Veda mı?” sorusuna dikkat çeken yanıt
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek

Beklenen imzalar atıldı: 40 dakikalık yol 8 dakikaya düşecek
Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı

Survivor'da Sercan ile basılan Beyza'nın sevgilisi bakın kim çıktı
Kılıçdaroğlu'nun 'Arınma' çağrısına CHP'den ilk yanıt

Kılıçdaroğlu'na CHP'den ilk yanıt! Olay sözlere çok başka yerden baktı
İlçeye gelip gram gram altın arıyorlar! Günde 5 gram bulan var

İlçeye gelip gram gram altın buluyorlar! İşte bir günlük kazançları
Çay değil 'fuhuş ocağı!' Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti

Çay değil "fuhuş ocağı!" Hedeflerindeki yaş grubu şoke etti
Selena Gomez, +18 filmde oynayacak

+18 filmde oynayacak