Özel MMT Amerikan Hastanesi'nden 25 Aralık Kurtuluş günü mesajı

Gaziantep'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102.yılı nedeniyle bir mesaj yayımlayan Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Vejdi Yıldız, "Gaziantep savunması, bir milletin tarihte emsali görülmemiş zaferlerinin en büyük örneğidir. 25 Aralık tarihi sadece Gaziantep için değil Türkiye için de büyük bir anlam taşımaktadır" dedi.

Yaşadığımız coğrafyayı bizlere vatan kılan atalarımızın ödediği en acı bedellerden birinin Gaziantep Savunması olduğunu dile getiren Gaziantep Özel MMT Amerikan Hastanesi Genel Koordinatörü Dr. Vejdi Yıldız, "Antep Savunması, Birinci Dünya Savaşı sonrası işgal edilen vatan toprağımızın düşman işgalinden kurtuluşundaki en önemli adımdır. Anteplilerin esarete hayır demesi ve bağımsızlık yolunda yaktıkları meşaledir. Anadolu'yu aydınlatan bu meşale milli mücadele ruhunun, birlik ve beraberliğin öneminin daha iyi kavrandığı, bir milletin küllerinden yeniden doğuşunun en önemli dönüm noktalarından birisidir. Orantısız güç karşısında yediden yetmiş yediye atalarımızın tek bir hedef etrafında toplanarak sadece düşmana karşı değil, açlık, yokluk ve soğuğa karşı verdikleri amansız bir mücadelenin adıdır. Antep Savunması, 102 yıl önce yaşanan ve şanlı tarihimize önemli bir mihenk taşı olarak işlenirken, dünya şehir savaşları arasında en büyük efsanesi olarak kabul görmektedir. Antep Savunmasında 11 aylık direniş sonucu bir kentin esarete, açlığa karşı direniş için verdiği mücadele sonucunda şehrin nüfusunun üçte birine yakını şehit düşmüş, 6 bin 317 şehidi ve binlerce gazisiyle atalarımız vatan topraklarını işgal etmeye çalışanlara karşı tarihi bir ders vermeyi başarmıştır. Bizlerden tıpkı 102 yıl önce Gaziantep Savunmasında atalarımızın yaralarını sardığımız gibi, bugün de Gaziantep halkına kaliteli sağlık hizmeti vermek için var gücümüzle çalışmaktayız. 102 yıl önce kenetlenen ve milli mücadele ruhunu yaşamlarına şiar edinen Gazianteplilerin, aynı inanç ve çabayla bugün de o ruhu yaşatmak için çaba sarf etmektedir. Gerek kentimizin gerekse ülkemizin korunması ve savunmasında canlarını hiçe sayarak ölüme adeta ödül gibi koşan aziz şehitlerimizi, bugün aramızda bulunmayan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. 25 Aralık Gaziantep'in Düşman İşgalinden Kurtuluşunun 102. yıl dönümü kutlu olsun" dedi. - GAZİANTEP