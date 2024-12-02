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Özel İhtiyaçlı Çocuklar Dünya Engelliler Günü'nde Eğlendi

Özel İhtiyaçlı Çocuklar Dünya Engelliler Günü'nde Eğlendi
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Adıyaman'da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla özel ihtiyaçlı çocuklar, aileleri ve öğretmenleriyle keyifli bir etkinlikte bir araya geldi. Dans gösterileri, yarışmalar ve tiyatro performanslarıyla dolu bu özel gün, farkındalık yaratmayı amaçladı.

Adıyaman'da özel ihtiyaçlı çocuklar, aile ve öğretmenleri ile birlikte doyasıya eğlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle, özel bir eğitim ve rehabilitasyon merkezinin organizesinde bir araya gelen onlarca özel ihtiyaçlı çocuk, aile ve öğretmenleri ile birlikte çeşitli etkinliklerle eğlendi.

Özel çocuklar çeşitli müzikli dans gösterileri, yarışmalar, oyun ve tiyatro gösterileri sunarak türkü ve şiirler okudular. Aileler de bu etkinliklerde çocuklarını yalnız bırakmayarak onlara eşlik etti.

Programa katılarak bir konuşma yapan Samsat İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Akın, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nün isminin Dünya Özel Bireyler Günü olarak değiştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Akın konuşmasında, "3 Aralık Dünya Engelliler Günü isminin Dünya Özel Bireyler Günü olarak değiştirilmesinin daha doğru bir ifade olacağını düşünüyorum. Bu çocuklarımız özel çocuklardır. Bunları eğitimlerinde görev alan öğretmenlerimiz ve velileri ise birer kahramandır.

Özellikle annelerin sabır, azim ve şefkati takdire şayandır. Bugün bu farkındalık etkinliği düzenleyen kurum ve diğer emeği geçen bütün herkese teşekkür ediyorum. Özel çocuklarımızın bu anlamlı gününü kutluyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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